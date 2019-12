Dood van twee medewerkers zorgt ervoor dat Xycarb het roer omgooit en Willem-Alexander komt kijken

"Als ik zie wat we in vijf jaar bereikt hebben, dan denk ik: wauw!", zegt Karien. "Dan kan ik alleen maar stralen. Dan weet ik zeker dat er eentje hierboven heel trots zit te glimmen.”

Moeilijk moment

Toch was het niet alleen maar blijdschap en feest dinsdag. De koning en Karien bezochten ook de plek van het ongeluk. “Het was een heel emotioneel moment om daar weer te zijn, maar het hoort er wel bij vandaag om daar even bij stil te staan”, zo vertelt Katrien.

“Dat je dan de koning gaat ontmoeten, dat is wel heel speciaal. Dat is het kroontje op het werk”, lacht ze trots. Samen met de koning en staatssecretaris Tamara van Ark liep ze dinsdagmiddag door de gangen van Xycarb. Het bedrijf maakt onderdelen voor de hightech industrie. “Ik was van tevoren wel zenuwachtig, want je weet niet wat hij gaat vragen. We hebben het gehad over het ongeval en over wat wij daarna gedaan hebben.”

Want wat Karien na het ongeval deed was heel bijzonder. Tijdens de rechtszaak tegen het bedrijf werd er namelijk veel geruzied. Totdat Karien besloot dat ze het anders wilde. “Alleen een geldboete is niet voldoende. Dan is het betalen en daarmee is het af.” Daarom stelde Karien het bedrijf voor om een veiligheidsverbeterplan op te stellen.



En dat gebeurde. “Dan moet een bedrijf laten zien dat het er alles aan gaat doen om te zorgen dat het niet meer gebeurt. Daar wordt iedereen beter van. Want diezelfde mensen moeten iedere dag weer op de werkvloer staan en daar gaat het om.”

Safety Award

Xycarb heeft allerlei manieren bedacht om zijn medewerkers scherp te houden. Zo is er nu bijvoorbeeld één keer per jaar een veiligheidsdag. Die dag wordt de productie stilgelegd en is er alleen maar aandacht voor veiligheid met lezingen en workshops. En voor mensen die onveilige situaties melden is er een zogenoemde Safety Award. Die gaat naar de medewerker die de meest onveilige situatie opmerkt.

'We kunnen niet meer terug'

Karien kijkt terug op een prachtig bezoek van de koning, maar toch is ze nog niet klaar met hem. Er wordt namelijk gewerkt aan een wetsvoorstel waarin het voor bedrijven verplicht wordt gesteld om na een ongeval een veiligheidsplan in te voeren. “We willen dat hij daar zijn handtekening onder zet en dan is het de wet. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is”, besluit ze. “Want we kunnen niet meer terug.”

De monteurs Toon van der Loo (57) uit Veldhoven en zijn collega Tonny Vissers (55) uit Nijmegen kwamen om het leven na een ongeval op 13 augustus 2014. De twee zijn door zuurstofgebrek overleden na technisch onderzoek in een reactor met het levensgevaarlijke argongas.

