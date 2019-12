Vergeetachtige winnaar van auto in Breda meldt zich, lot lag achterin een lade

Een van de winnaars van de Oudejaarstrekking van 2018 heeft zich op de valreep gemeld om zijn prijs te innen. Het lot met als prijs een gloednieuwe auto was vorig jaar gekocht in winkelcentrum Hoge Vught in Breda. De Staatsloterij ging vorige maand met veel bombarie op zoek naar de winnaar.

“Afgelopen maandag kwam de klant zelf aan ons vertellen dat hij gewonnen had”, vertelt Ivo van den Bogaard, die het lot verkocht. Hij neemt het woord namens de prijswinnaar, die zelf liever anoniem blijft.

Vaste klant

“Het is een vaste klant, dat is toch heel erg leuk als je daar zo’n prijs aan mag verkopen”, zegt de eigenaar van de Primera in het Bredase winkelcentrum. Een tijd geleden verkocht de man ook al een lot ter waarde van 20.000 euro.

Volgens Ivo had het niet veel gescheeld of de prijs was nooit opgehaald. “De klant heeft toevallig wat kastjes thuis opgeruimd en toen kwam hij het lot tegen. Hij heeft even op internet gekeken en was stomverbaasd toen bleek dat hij een auto had gewonnen.”

Zoektocht naar winnaar

Ivo zelf heeft ook meegewerkt om de winnaar te vinden. “We hebben een week rondgereden in een auto met daarop het winnende lotnummer en de tekst ‘Wij zoeken de winnaar!’”, vertelt hij. “We hadden zelfs een megafoon op de auto.”

Nu de Bredase winnaar bekend is, zijn er nog twee Brabanders over die hun lot moeten innen. Die loten zijn gekocht bij de Bruna in Zevenbergen en bij de Jumbo in Vught. De winnaars hebben nog voor 31 december de tijd om hun prijs op te halen.

LEES OOK: Staatsloterij met veel bombarie op zoek naar vergeetachtige winnaars