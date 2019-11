Staatsloterij met veel bombarie op zoek naar vergeetachtige winnaars

"Heel erg dom!" Veel andere woorden hebben bezoekers van Winkelcentrum Hoge Vught niet over voor de vergeetachtige prijswinnaar. Een van de winnende loten werd verkocht bij de Primera in dat winkelcentrum. En dus ging de Staatsloterij ook hier langs met een grote oplegger vol auto's.

'Bizar'

"Heel bizar dat het winnende lot misschien door mijn handen is gegaan", vertelt Primera-medewerker Ivo van den Bogaard. "Zonde dat de prijs niet is opgehaald. Iemand had er allang in kunnen rijden." Al eerder verkocht de Bredase winkel een lot waarop 20.000 euro viel. "Misschien hangt hier iets in de lucht", lacht Ivo. "Dit is echt kicken."

Overmaken is lastig

De Staatsloterij zoekt in totaal zes winnaars van loten die in winkels zijn verkocht. "Van abonnees of mensen die online meespelen hebben we gegevens. Dan kunnen we het geld gewoon overmaken", legt woordvoerder Sander van de Vooren uit. "In de winkel koop je anoniem een lot. Daarom is het heel lastig om winnaars op te sporen. Logischerwijs wonen ze hier wel ergens in de buurt."

"We gunnen iedereen zijn prijs. Het is ontzettend leuk om winnaars te vinden. Dat is waar we het voor doen", vervolgt Sander. Of het niet gewoon ook een goedkope reclamestunt is? "Ja, het is ook een beetje een stunt, zo vlak voor oudjaar", lacht hij.

De karavaan van de Staatsloterij trok langs deze drie Brabantse plaatsen:

Primera Breda - winnaar MINI

Bruna Zevenbergen - winnaar MINI

Jumbo Vught - winnaar van een halve Mini, circa 10.000 euro

De winnaars moeten zich voor 31 december melden. Als ze dat niet doen, gaat hun prijs naar het goede doel.