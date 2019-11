Ben jij vergeten je prijs van 50.000 euro op te halen? Staatsloterij zoekt winnaars

Een heuse prijzenkaravaan trekt vanaf maandag langs de plaatsen waar de winnende loten zijn verkocht. De hoogste tijd dus om je lot alsnog even uit de la te vissen. Wie weet ben jij namelijk wel de winnaar van vijftigduizend euro, een auto of een andere forse geldprijs.

De Staatloterij benadrukt dat enige haast geboden is. Een lot is namelijk een jaar geldig. De winnaars van de prijzen moeten zich dus voor 31 december melden. "Kom je volgend jaar dan ben je te laat", benadrukt een woordvoerder van de loterij.

'Spannend'

Francie van Sigarenmagazijn De Sport in Vught vindt het ‘spannend’ dat een van de winnende loten mogelijk in haar zaak is verkocht, zo vertelt ze maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant Radio. Bericht hiervan heeft ze nog niet gekregen.

Maar het zou niet voor het eerst zijn dat een van haar klanten in de prijzen valt. Een paar jaar geleden verkocht ze nog een lot waar vier miljoen euro op viel. En vorig jaar won een klant nog een ton. “Leuke reclame”, bevestigt ze.

Lees verder na het gesprek met Francie in Wakker!

Francie hoopt dat een van de winnende loten bij haar in de winkel in Vught is verkocht.

Drie auto's niet opgehaald

Elk jaar wordt ongeveer tien miljoen euro aan prijzen niet opgehaald. En elk jaar doet de Staatloterij, zoals nu, een oproep aan winnaars die zich nog niet hebben gemeld. Een oproep die niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Drie winnaars van een auto hebben zich vorig jaar volgens een woordvoerder van de loterij bijvoorbeeld niet gemeld.

Ook Francie geeft aan dat heel veel mensen niet meteen controleren of ze prijs hebben. Het komt volgens haar zo vaak voor dat er iemand in de winkel komt met een lot van jaren geleden. "En ze zijn maar een jaar geldig”, waarschuwt ze. Het prijzengeld dat niet wordt opgehaald, gaat naar een aantal doelen. Zoals sportfederatie NOC*NSF en een aantal sportbonden.

Ook vorig jaar ging de Staatsloterij op zoek naar de winnaar van een Mini, zoals in Nijkerk (foto: Staatsloterij).

Behalve in Breda, Vught en Zevenbergen gaat de loterij ook op zoek naar winnaars die vorig jaar een oudejaarslot kochten in Vlissingen. Arnhem en Dordrecht. Maandag gaat de prijzenkaravaan officieel van start bij het hoofdkantoor van de loterij in Rijswijk.

Jackpot

Gelukkige winnaars waren dit jaar meerdere keren het gesprek van de dag in onze provincie. Bijvoorbeeld in Reusel en Best waar de jackpot viel.

