Man met mogelijk de jas van vermiste Max Meijer gezien op camerabeelden

De 23-jarige man uit Ossendrecht was die avond met een vriend gaan stappen. Ze eindigden samen in een dönerzaak aan de Schippersstraat in Antwerpen. Meijer vertrok daarna, rond halfzes, in zijn eentje te voet in de richting van het Eilandje.

Volgens de Antwerpse politie maakt Max een nuchtere indruk. “Hij stapt recht en ziet er niet uit alsof hij teveel gedronken heeft.”

Aan de hand van camerabeelden kan de politie de rest van Max’ wandeling reconstrueren. Hij vertrekt vanaf de Oude Leeuwenrui en loopt langs het Museum aan de Stroom (MAS), over de Nassaubrug en de Napoleonkaai naar de Londenbrug. Meijer wordt uiteindelijk voor het laatst gezien op de Antwerpsestraat.

"We zouden iedereen willen spreken die Max die ochtend na half zes heeft gezien", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns in het tv-programma. "We kennen een deel van zijn traject, maar niet alles. We weten niet waar hij precies is verdwenen en onder welke omstandigheden. Alle informatie, elke tip over die ochtend, kan dus nuttig zijn."

