Drimmelen wil geen legale wietteelt in groot kassencomplex: 'Wij zijn hier niet op toegerust'

Voor het experiment met legale wiet in Nederland worden zes tot tien telers aangewezen. Achter het Bredase Project C zitten naast de advocaat een huisarts, een politicus en een expert op het gebied van kassenbouw.

Dit jaar lieten zij hun oog vallen op een kassencomplex van 30.000 vierkante meter in Drimmelen, waar ze vijftien soorten cannabis willen telen. Maar het gemeentebestuur van Drimmelen heeft nu laten weten geen medewerking te verlenen aan de grote wietkwekerij.

'Problematiek rolt onze gemeente binnen'

Volgens burgemeester Gert de Kok van Drimmelen is het helemaal niet verkeerd dat er een landelijke proef is met wietteelt. "Wat wel problematisch is, is dat er een weeffout zit in het plan. De wiet wordt verkocht in coffeeshops in grotere steden en moet blijkbaar worden gekweekt op het platteland. De voordeur, het meest overzichtelijke, zit in de stad, dat zijn de coffeeshops. De problematiek van de achterdeur zou nu in de vorm van een kas onze gemeente binnenrollen. Terwijl de schaal van onze bedrijvigheid, onze gemeenschap en onze veiligheidsorganisatie hier niet op is toegerust."

Tweet van advocaat Peter Schouten

Volgens Joep van Meel, een van de initiatiefnemers van Project C, is het belangrijk dat het wietexperiment ook draagvlak bij lokale overheden krijgt. "De gemeente Drimmelen denkt alleen in nadelen en niet voordelen, zoals een uitbreiding van de werkgelegenheid. Er is lef nodig om Nederland veiliger te maken met een nieuw cannabisbeleid."

Project C roept gemeenten in West-Brabant op de telers huisvesting te bieden voor het wietexperiment.