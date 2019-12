Boerenacties bij distributiecentra Jumbo in Veghel en Den Bosch

Boeren hebben woensdagochtend rond elf uur de toegangswegen naar het distributiecentrum van Jumbo aan de Balkweg in Den Bosch geblokkeerd. Daarnaast reden boeren rondjes rondom het distributiecentrum van Jumbo in Veghel.

Het distributiecentrum in Den Bosch ligt op een druk industrieterrein. Er is een meubelboulevard en er zijn veel winkels en bedrijven in de omgeving. De wegen en rotondes rondom het distributiecentrum werden zeker een half uur lang geblokkeerd. Volgens bezoekers konden mensen geen kant meer op.

Na het blokkeren van de rotondes, verplaatsten de trekkers zich naar de dijk langs de A2, tussen het viaduct met de Tivoliweg en De Grote Elst.

Zo'n dertig tractoren blokkeerden de rotonde op de Reitscheweg en de Balkweg, vlakbij de woonboulevard in Den Bosch. Bij Leen Bakker hebben ze niet al te veel overlast gehad van de tractoren, op het getoeter na, vertelt een medewerker.

Sommige bezoekers raakten wel een beetje in paniek omdat ze niet precies wisten hoe ze nu weg moesten komen. "Maar we legden rustig uit hoe ze weg moesten komen, dus dat was niet zo'n probleem", vertelt hij. De winkel is 's ochtends vroeg al bevoorraad, dus de actie leverde de zaak geen verdere problemen op.

Veghel

In Veghel reden tractoren rondjes rondom het distributiecentrum.

Eerder op de ochtend werd ook de toegangsweg van het distributiecentrum van Jumbo in Breda geblokkeerd, maar de boeren werden daar vrij snel weggestuurd door de politie. Boeren demonstreerden ook kort bij de distributiecentra van Albert Heijn en Jumbo in Tilburg.