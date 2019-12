Boeren laten hun spierballen zien tijdens massale protestdag [OVERZICHT]

Zo kreeg de Amercentrale in Geertruidenberg bezoek van tientallen boeren op hun tractor. Bij de steenkool- en biomassagestookte elektriciteitscentrale werd de toegang geblokkeerd. Ook chemiereus Sabic in Bergen op Zoom had de nodige 'boze' boeren voor hun deur staan. Daar kon het personeel korte tijd niet naar binnen. De blokkade bij Sabic duurde niet lang, het ging vooral om het statement dat gemaakt werd, vertelde een boer tegen Omroep Brabant. "Er komt daar veel stikstof in de lucht."

Ook bij de distributiecentra van supermarktketen Albert Heijn en Jumbo doken tientallen boeren op. Dinsdag verbood de rechter nog om die centra te blokkeren. Toch stonden de wegen rondom die centra muur- en muurvast. In Breda was het echter zo weer voorbij. Daar dreigde de politie de boeren op te pakken en de tractoren in beslag te nemen als ze niet weg zouden gaan.

Op het industrieterrein Moerdijk hielden boeren het langer vol. Daar sloot een grote colonne van honderden tractoren het gebied rondom afvalverwerker ATM af. De boeren spraken over vierhonderd tractoren. Door de blokkade kon het personeel niet weg, wat leidde tot veel gemopper. Na spoedoverleg met de actievoerders werd er ruimte gemaakt zodat het personeel toch naar huis kon.

Het leek wel of er overal boeren waren. In Eindhoven stonden ze op het Stadhuisplein. Daar werden ze in verband met de veiligheid weggestuurd. Door het gewicht van hun tractoren werd de druk op de ondergrondse parkeerkelder te groot. Het protest ging verder op de rechter rijstrook van de Kennedylaan tussen Fellenoord en de ringweg.

Wil je weten wat er allemaal speelde in onze provincie? Klik in het kaartje hieronder: