Buren krijgen gelijk: camping Duinhoeve in Udenhout mag niet uitbreiden

Camping Duinhoeve in Udenhout mag niet uitbreiden. Omwonenden die bezwaar maakten tegen de uitbreidingsplannen en de verandering van het bestemmingsplan, hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Het bestemmingsplan is in zijn geheel vernietigd.

De gemeenteraad van Tilburg heeft vorig jaar juni een verandering van het bestemmingsplan goedgekeurd, waardoor de camping 350 kampeerplaatsen mag hebben en ze ook kon uitbreiden. Drie omwonenden tekenden daar beroep tegen aan en hebben nu dus gelijk gekregen.

De buren zeggen al jaren dat de camping illegaal landbouwgrond en parkeerplaatsen gebruikt. Ze vrezen dat hun woongenot wordt aangetast.. Een aspergeteler in de buurt van de camping is bang dat hij niet meer kan uitbreiden met zijn bedrijf.

'Nu wel handhaven'

Mark de Kroon, een van de buren is blij met de overwinning bij de Raad van State. "Maar nu moet de gemeente wel echt gaan handhaven. Dat hebben ze tot nu steeds niet gedaan. Anders moeten we weer naar de rechter."

Volgens De Kroon is het niet de eerste keer dat de Raad van State uitspraak doet over uitbreiding van de camping. Ook de Brabantse Milieu Federatie heeft al eens een zaak gewonnen, waarbij de uitbreiding van de camping werd tegen gehouden. Dat was in 2004.