Vermissing Max Meijer: twintig tips maar Max of de man met zijn jas zijn nog niet gevonden

De Belgische politie heeft ongeveer twintig tips ontvangen over de verdwijning van Max Meijer uit Ossendrecht. De 23-jarige man verdween in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december na een stapavond in Antwerpen.

Dinsdagavond besteedde het Belgische opsporingsprogramma Faroek aandacht aan de vermissing. Een woordvoerder van de politie in Antwerpen meldt dat er naar aanleiding daarvan meerdere tips zijn binnengekomen. "Een gouden tip zit daar helaas niet tussen", zegt een woordvoerder.

Een specifieke man

De politie is vooral op zoek naar één specifieke man. Die man is gefilmd terwijl hij een jas over zijn arm draagt die sterk lijkt op de beige parka die Max die avond aanhad. Vooralsnog hebben de tips niet naar deze man geleid.

Max was in de nacht van zaterdag op zondag met een vriend gaan stappen. Ze eindigden samen in een dönerzaak aan de Schippersstraat in Antwerpen. Meijer vertrok daarna, rond halfzes, in zijn eentje te voet in de richting van het Eilandje. Meijer wordt uiteindelijk voor het laatst gezien op de Antwerpsestraat.

Onderzoeken

Een aantal tips komt van mensen die Max gezien denken te hebben. De politie onderzoekt de tips nog. De Nederlandse politie heeft geen tips ontvangen.