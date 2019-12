'Supermarkten zijn ondanks de boerenacties gewoon bevoorraad'

Boeren blokkeren de toegangsweg naar Jumbo in Breda. Foto: Erald van der Aa

Boeren demonstreren toch bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda

Actievoerende boeren blokkeerden woensdag op verschillende plekken de toegangswegen naar distributiecentra. Dat gebeurde onder meer bij Jumbo in Veghel, Den Bosch en Breda. Ook waren er acties rondom het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg.

Koeken en koffie

Bij het pand van Jumbo in Breda kwamen de boeren woensdag twee keer opdagen. Het gebouw werd omsingeld, zodat vrachtwagens moeite hadden om het terrein te bereiken. Medewerkers van Jumbo deelden koeken en koffie uit. De politie was iets minder vriendelijk. Toen gedreigd werd met het in beslag nemen van tractoren, kozen de boeren eieren voor hun geld.

De boerenacties van woensdag begonnen met de plannen om distributiecentra en supermarkten in het hele land te bezetten. Boerenactiegroep Farmers Defence Force riep de boeren dinsdag echter op om af te zien van de acties nadat de rechter besliste dat de boeren niet de bevoorrading van supermarkten mochten platleggen. Toch waren er verschillende ‘wilde’ acties van boeren.

