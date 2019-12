ABC Restaurant Velp toch dicht na brand: 'Voor kerst moeten 6000 gasten worden afgebeld'

Bij ABC Restaurant zitten elf restaurants onder één dak. In de nacht van maandag op dinsdag ontstond er een flinke brand op de eerste verdieping. Maarten Meurs, een van de eigenaren het restaurant vindt het verschrikkelijk dat hij met de feestdagen niet open is. “Het ging echt niet. Kort na de brand dacht ik nog dat ik het grootste gedeelte van de begane grond wel zou kunnen gebruiken, maar helaas.”

De positieve doelen van Meurs bleken niet haalbaar. Experts die dinsdag de schade aan het restaurant onderzochten, kwamen allemaal tot dezelfde conclusie: het restaurant moet voorlopig dicht om alle schade te herstellen.

Rook-, roet- en waterschade

“Op de eerste verdieping heeft de brand gewoed”, vertelt Meurs. “Maar in het restaurant is heel veel rook-, roet- en waterschade. Het dak ligt open. Dat moet eerst allemaal worden schoongemaakt en hersteld.”

Een andere megaklus is het afbellen van alle gasten. Meurs heeft een callcenter ingericht met tien medewerkers, die alle mensen die hebben gereserveerd voor de feestdagen proberen te bereiken.

Alternatief in Sevenum

“Veel mensen hebben we al te pakken. We kunnen ze aanbieden om naar ons ABC restaurant in Sevenum te gaan en daar maken best veel mensen gebruik van.”

Meurs weet nog niet wanneer het restaurant in Velp weer open kan. “Samen met onze tweehonderd medewerkers gaan we de komende tijd aan de slag om het restaurant schoon te maken en te herstellen. In het nieuwe jaar gaan we weer open, maar wanneer precies weet ik nog niet.”