Loslopende staffordshireterriër bijt man in armen en benen

Het gebeurde vrijdagmiddag rond half vijf aan de Tertsweg. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis. Hoe het kwam dat de man is aangevallen, is nog onduidelijk.

Ook de eigenaar van de hond is nog niet bekend. Het gaat om een grijze hond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan.