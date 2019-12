Vier jongeren uit criminele groep opgepakt na straatroven, geweld en bedreigingen

De straatroven zouden hebben plaatsgevonden tijdens de kermis in Geffen. De 'geweldsdelicten', vertelt de politie, hebben plaatsgevonden in Oss. Enkele jongens hebben al bekend. Op 27 november werd een 19-jarige jongen uit Oss aangehouden. Op 9 december werden een 16-jarige jongen uit Heesch, een 17-jarige Geffenaar en een 18-jarige Ossenaar opgepakt. Er is een speciaal onderzoeksteam opgericht.

“We kregen een jeugdgroep uit Oss in beeld die voor veel overlast zorgde in Oss en omgeving", aldus de politie in een verklaring. "De groep bestond uit ongeveer 25 tot 30 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Binnen de groep was er sprake van drugsgebruik. De meeste jongeren kwamen uit Oss of omliggende dorpen.“

Voor de rechter

In twee woningen is gezocht naar wapens. Bij de straatroven werd een stroomstootwapen gebruikt. Wapens werden er niet aangetroffen, wel is er kleding in beslag genomen voor onderzoek. Enkele jongens hebben bekend, maar wie precies laat de politie nog in het midden. De 16-jarige jongen uit Heesch, de 17-jarige jongen uit Geffen en de 19-jarige jongen uit Oss zullen later voor de rechter verschijnen.