Dronken brokkenmaker wil agenten bespugen, maar die trekken zijn trui over zijn hoofd

ESBEEK -

Een dronken man (40) heeft woensdagmiddag stennis geschopt in Esbeek. Na een ongeluk probeerde hij weg te rijden in zijn zwaarbeschadigde auto. Ook bedreigde hij agenten en ambulancepersoneel. Hij is opgepakt. De man probeerde hen ook te bespugen, daarom trokken ze zijn trui over zijn hoofd.