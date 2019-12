Gemeenten zitten in hun maag met de kelderende papierprijs: 'In gesprek met de verenigingen'

De prijs die oud papier oplevert daalt in rap tempo. Veel recyclingbedrijven verwachten volgend jaar zelfs geld te moeten vragen voor oud papier, of doen dat nu al. Gemeenten voelen dat ook, sommige zagen de afgelopen periode al een daling in de opbrengsten tot wel 50 procent. Aan de andere kant stijgen de kosten even snel en komt Den Haag volgend jaar ook nog met nieuwe belastingen. "Ik ben in gesprek met de verenigingen over hoe we hier uit moeten komen."

De papierprijs daalt door nieuw beleid in China, waardoor er minder afval naar dat land geëxporteerd kan worden. Recyclebedrijven verwachten dat de situatie komend jaar nog nijpender wordt en trokken eerder al aan de bel, zo laat Recycling Continue in Oosterhout mensen die oud papier komen brengen zelfs al bijbetalen.

Minder opbrengsten, meer kosten

In Oosterhout werd de afvalstoffenheffing al verhoogd als gevolg van de dalende opbrengsten. Wethouder Marcel Willemsen: "We kregen 80 euro per ton, dat wordt nu 40 euro per ton. Nog maar de helft dus, maar wat net zo belangrijk is: vanwege de dalende prijs voor oud papier verhoogt het recyclebedrijf die kosten die ze in rekening brengt. Het moet ergens vandaan komen."

We hebben signalen dat de daling nog wel verder gaat.

In Helmond kregen ze begin dit jaar nog 72 euro per ton oud papier, nu is dat nog maar 37 euro. Maar het probleem is groter dan alleen papier. Wethouder Gaby van den Waardenburg: "We zien veel meer wijzigingen in afvalland. Zo is de landelijke afvalstoffenbelasting verhoogd van 13 naar 32 euro per ton. Komend jaar komt daar waarschijnlijk ook nog een nieuwe CO2-heffing van waarschijnlijk zo'n 25 euro per ton bij. Dat is fors." Ze verwacht niet dat de papierprijs nu stabiel blijft: "We hebben signalen dat die daling nog wel verder gaat."

Kosten drukken

Marcel Willemsen heeft al contact gezocht met de verenigingen die in Oosterhout oud papier ophalen of inzamelen. "Ik ben in gesprek met de verenigingen over hoe we hieruit moeten komen. Ik kan ze niet meer de garantie geven dat ze 30 euro per ton blijven krijgen zoals nu. Als dit zo door gaat dan moeten we echt met elkaar in gesprek."

Helmond ziet een oplossing in het nog beter scheiden van afval. Van den Waardenburg: "We willen het in 2020 zo aantrekkelijk mogelijk maken om groente en fruit te scheiden. Het is duur om dat te verwerken als het tussen het restafval zit. 35 procent van wat er in de grijze bak belandt is groente- en fruitafval." Ze wil de Helmonder meer bewust maken van het nut van afvalscheiding. "Hoe beter dat gaat, hoe minder afvalstoffenheffing wij hoeven te innen."

Inkomstenbron weg

Of deze ideeën genoeg zijn om de dalende papierprijs op te vangen zal moeten blijken. Wethouder Van den Waardenburg: "Papier en karton was altijd een inkomstenbron voor veel gemeenten, maar die valt deels weg."

Ze benadrukt dat de afvalstoffenheffing in Helmond volgend jaar nog niet, zoals in Tilburg en Oosterhout, verhoogd hoeft te worden. "Maar voor 2021 moeten we de afvalverwerking opnieuw aanbesteden, dus wat dat doet met de afvalstoffenheffing zal nog moeten blijken."