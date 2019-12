Onderzoekscentrum voor varkens gaat dicht, maar bedrijf kan er op dezelfde voet verder gaan

Wies de Haan woont al veertig jaar tegenover het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel. Wageningen University heeft het onderzoekscentrum in de verkoop gezet en de verkoop is bijna rond. Het commerciƫle bedrijf REN Technology gaat er waarschijnlijk op dezelfde voet verder, terwijl omwonenden liever hadden gezien dat de varkensstallen en mestvergister werden gesloopt. Wies baalt dus.

De universiteit doet er onderzoek naar innovaties voor de varkenshouderij. Dit zorgt voor veel stankoverlast en daarom zeggen omwonenden, natuurbeschermers en ook de gemeente Heeze-Leende: "Stop er helemaal mee. Saneren. Met de kennis van nu is er geen plaats voor een varkensbedrijf met mestvergister aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied."

Het innovatiecentrum werd in de jaren 70 juist in een afgelegen gebied gebouwd. Het grenst aan natuurgebied De Lange Bleek. Wageningen University wil het proefbedrijf, samen met alle vergunningen, verkopen aan REN Technology.

Klap in het gezicht

Omwonenden, de dorpsraad, de gemeenteraad, het IVN en Brabants Landschap hebben als laatste poging een open brief aan de Raad van Bestuur van Wageningen University gestuurd. Iedereen is teleurgesteld in de gemeente, die volgens hun te laat heeft gereageerd toen de universiteit aangaf dat ze van de onderzoekslocatie af wilde. "Als de nieuwe eigenaar niet met ons aan tafel komt kunnen wij niets", zegt wethouder Pieter van der Stek.

De briefschrijvers vinden dat de verkoop een klap in het gezicht is van de omwonenden. "Het is een gemiste kans. Als de stallen en mestvergister gesloopt worden, blijft er een accommodatie over die uitstekend kan functioneren als Innovatie Centrum voor Natuur-inclusieve Landbouw. Daar kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden naar begrazing van natuurterreinen. Dat past ook binnen het strategische beleid van de Wageningen University."