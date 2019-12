Novaly heeft jeugdtrauma's en is blij met haar hulphond Märtha: 'Zij geeft mij rust' [GOEI VOLK]

“Veel mensen denken dat je een hulphond nodig hebt als je blind bent of in een rolstoel zit. Een hulphond bij psychiatrische problemen is minder bekend. Ik heb PTSS en krijg hulp van Märtha.Een jaar geleden kwam zij in mijn leven. Bij een lotgenotengroep kwam het onderwerp ter sprake en toen had ik zoiets: dat is wat voor mij! Ik ben in Nederland op zoek gegaan naar een hulphond, maar omdat ik geen veteraan ben heb ik er volgens de zorgverzekering geen recht op. Via de stichting Hulphond Nederland ben ik in Duitsland terecht gekomen bij Vom Falorie Hulphonden. Märtha is daar persoonlijk opgeleid. Toen ze bij mij kwam, is de eigenaar van de stichting een week gebleven om de instructies goed over te dragen.Märtha zorgt ervoor dat mensen op afstand blijven, is er voor me als ik een paniekaanval krijg of maakt me wakker wanneer ik nachtmerries heb. Vroeger had ik pijn van het schreeuwen en was ik gewond door het vechten in mijn slaap. Sinds haar komst is dat niet meer. Ze is er zo snel bij en maakt me wakker met haar koude snoet. Dat troost zoveel.Ik heb geen fijne jeugd gehad en daardoor heb ik jeugdtrauma’s opgelopen. Sinds Märtha’s komst gaat het zoveel beter. Ik ben veel minder vaak opgenomen bij klinieken, heb minder medicatie nodig en ben niet meer zo snel over de emmer. Zij geeft mij rust, liefde, steun en is er 24/7.Ik heb haar en alle kosten zelf betaald, maar als ik kijk naar wat ik heb bereikt en hoe het mijn leven verbeterd heeft, dan is het al het geld waard. Ik kan echt niet meer zonder haar. Ik ben al tien jaar, met ups en downs, betrokken bij zorginstanties. Maar pas nu gaat het bergopwaarts. Ik hoop dat wij dan ook nog lang van elkaar mogen genieten.Het zou helemaal fantastisch zijn als ik straks weer terug aan het werk kan. Ik heb vroeger in de zorg gewerkt. Dat is met een hulphond niet ideaal, maar ik zou graag mijn hond willen gebruiken in het werkveld. Bijvoorbeeld een middagje crea bea’en met lotgenoten, samen met Märtha.” – Novaly (27) uit Made.#goeivolk #onsbrabant #hulphond nederland