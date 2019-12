Hoe komt hij toch aan die dure auto? Justitie roept op: meld vermoedens over crimineel geld

Justitie gaat alles op alles zetten in de jacht op crimineel geld. Dat gaat ze onder meer doen door foto’s en namen van veroordeelde criminelen te laten zien in het tv-programma Bureau Brabant. Ook wordt de tiplijn Meld Misdaad Anoniem uitgebreid om zo mensen op te sporen die nog niet zijn gepakt.

Hoe komt die man toch aan die dure auto? Waarvan betalen de buren dat strandhuis in Spanje? Mensen die argwaan hebben over de herkomst van dure spullen in hun omgeving worden door het Openbaar Ministerie aangespoord om er bij politie en justitie melding van te maken. "We begrijpen dat niemand een verklikker wil zijn, maar dat crimineel vermogen is feitelijk gestolen van ons allemaal," zegt Linda van den Oever van het OM.

Snel veel geld verdienen

"We weten dat criminelen eigenlijk maar één grote drijfveer hebben en dat is: snel veel en gemakkelijk geld verdienen. Bij sommige criminelen gaat het misschien over enkele duizenden euro's, maar bij anderen heb je het over tonnen of zelfs miljoenen. Dat geld willen wij terugkrijgen”, aldus Van den Oever.

Als iemand wordt veroordeeld voor criminele activiteiten, kan de rechter bepalen dat het crimineel verdiende geld moet worden afgedragen aan de staat. “Daar worden regelingen voor afgesproken. Maar als die betaling uitblijft, gaan we er op een andere manier voor zorgen dat we dat criminele geld terug krijgen", zo zegt Van den Oever. Het lukt justitie namelijk vaak niet om alle dure spullen terug te vinden. Volgens haar gaat het in Nederland om miljarden euro's.

Naam en foto laten zien

In de zoektocht naar crimineel geld wil het OM daarom dus in opsporingsberichten ook foto's van de veroordeelden laten zien, inclusief hun naam. "Dat is nodig", zegt de persofficier. "Het is heel simpel: misdaad mag niet lonen. Dat vinden we allemaal. Als een veroordeelde wil voorkomen dat hij of zij met naam en toenaam in de opsporingsprogramma's terechtkomt dan is er maar één manier, namelijk: het crimineel verkregen geld terugbetalen."

De hoop is dat mensen opvallende zaken uit hun omgeving sneller gaan melden door deze nieuwe manier én door het uitbreiden van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem. Daar kunnen mensen opvallende zaken voortaan ook melden. "We maken heel vaak mee dat we in een onderzoek boten in beslag nemen of auto's takelen en dat de hele straat meekijkt en uitroept: 'Hèhè, we dachten al: wanneer komen jullie eindelijk eens een keertje.' Dan blijkt dat iedereen al lang vermoedens had of het al wist, maar niemand had dat gemeld bij de politie”, zegt Van den Oever.