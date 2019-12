Advocaat Van der Kruijs: ‘Een crimineel na straf nog met foto’s aan schandpaal nagelen gaat te ver'

Een luxe boot in een haven? Waar doet ie het van? Justitie gaat alles op alles zetten om crimineel geld. Dat gebeurt onder meer door foto’s en namen van veroordeelde criminelen te laten zien in het tv-programma Bureau Brabant. “Een forse inbreuk op de privacy”, zegt strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch die vindt dat de politiek er nog eens goed naar moet kijken.

Behalve het met naam en toenaam laten zien van namen van criminelen, vraagt justitie aan burgers om bij vermoedens van crimineel geld zoveel mogelijk te klikken. Dat moet dan gebeuren via de tiplijn Meld Misdaad Anoniem.

Gevangenis

Advocaat Van der Kruijs uit Den Bosch vindt het een ingrijpende maatregel. “De politie heeft al aardig wat bevoegdheden om mensen die niet willen betalen aan te pakken. Ze kunnen tot drie jaar worden vastgezet en na die drie jaar staat de schuld nog steeds. Als iemand twee miljoen moet terugbetalen, dan gaat hij die echt wel betalen om uit de gevangenis te blijven.”

LEES OOK: Hoe komt hij toch aan die dure auto? Justitie roept op: meld vermoedens over crimineel geld

“Ik krijg sterk het gevoel dat het tekort aan mankracht voor opsporing nu door een klikkende burger opgelost moet worden”, zegt Van der Kruijs stellig. Ik snap dat het een hele klus is om geld en goederen op te sporen om het financiële traject in kaart te brengen, maar daar moeten dan maar extra mensen voor worden ingezet.”

Justitie moet de huidige bevoegdheden beter benutten of anders bij het parlement om meer bevoegdheden vragen. “Bijvoorbeeld meer bevoegdheden om burgers in te zetten. Maar die krijg je niet zomaar, want op deze manier is het een enorme inbreuk op de privacy.”

Klikcultuur

De Bossche advocaat vindt de klikcultuur vreselijk. “Als mijn buurman een dure auto rijdt, moet ik hem dan gelijk aangeven. Als het om ernstige misdrijven gaat, kan ik me nog voorstellen dat je anoniem kunt melden.” Het terugbetalen van crimineel geld is geen straf, maar een maatregel.

Inbreuk privacy

“Een crimineel heeft zijn straf al gekregen en misschien al uitgezeten. Om hem daarna nog met foto’s aan de schandpaal te nagelen, dat gaat veel te ver”, zegt Van der Kruis.

Hij vindt de inbreuk op de privacy veel te fors. “Het aanvechten van het vertonen van foto’s maakt grote kans bij een rechter. Al zie ik een burger niet snel de staat aanklagen. Dan moet je veel geld en een lange adem hebben.”