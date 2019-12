Bedrijf in Den Bosch overvallen, zeker drie gewapende daders gaan er in een auto vandoor

Politie aan De Beverspijken in Den Bosch nadat daar een bedrijf werd overvallen.

DEN BOSCH -

Een bedrijf aan De Beverspijken in Den Bosch is vrijdag aan het begin van de middag door meerdere daders overvallen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De overvallers zouden vuurwapens bij zich hebben gehad. Het gaat volgens de politie om minstens drie overvallers.