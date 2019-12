Joost was 16 toen hij de Tilburgse Koerier van zijn vader overnam en hij is in tranen nu het stopt

Joost de Beer, uitgever van de Tilburgse Koerier, leest op ons verzoek de tekst voor die hij schreef voor zijn allerlaatste voorpagina: "Sinds 1957, bijna 63 jaar, berichtte de Tilburse Koerier wekelijks van wat er in de stad en regio speelde. De Koerier plaatste boodschappen, advertenties van de lokale middenstand en daarmee ontstond ruimte voor gratis nieuws en wetenswaardigheden, waarmee de lezer een complete en gratis krant in z'n brievenbus kreeg. Hieraan komt met deze editie een einde."

De laatste editie van de Tilburgse Koerier.

Joost stopt. Hij slikt. "Sorry." En hij schiet vol. Zijn vader begon de krant, vanuit huis. Sinds 1968 had de redactie een vaste plek op het NS-Plein. Tien medewerkers had de krant op het laatst. Zij staan allemaal op straat. Schiet dit door zijn hoofd? Of denkt hij aan die dag in 1978, toen zijn vader, zittend achter zijn bureau, plotseling overleed en hij als 16-jarige de zaak mee draaiende moest houden?

Snikkend leest hij de laatste woorden die hij schreef voor zijn krant: "Met enorm veel spijt neemt de Tilburgse Koerier afscheid. Houd Tilburg hoog in het vaandel. Het ga u goed."

"Ja het is jammer. Zo'n mooi product."

Groot gemis

Voor de Tilburgse middenstand is het verdwijnen van het huis-aan-huisblad een groot gemis. Bijvoorbeeld voor fotograaf Frans van Aarle. Zijn vader adverteerde al in de Tilburgse Koerier. "We zijn een van de oudste adverteerders, al 63 jaar." Van Aarle hoorde het nieuws donderdag van een collega: "Een andere ondernemer van de Korvelseweg liep hier binnen. Ik schrok echt. Niet alleen als ondernemer, maar ook als mens. Ik heb de familie De Beer heel hoog zitten."

Vader Jos de Beer (rechts) met zijn medewerkers bij het ter perse gaan van de Tilburgse Koerier.

Volgens Van Aarle is het een verlies voor Tilburg: "Het was een typisch Tilburgs blad, belangrijk voor de informatievoorziening van de mensen. Dat valt weg en ik zie er niet zo snel een oplossing voor. Je kunt wel zeggen: er is social media en je vindt alle informatie op internet. Maar een derde van de mensen is nog helemaal niet zo digitaal actief. Voor hen zijn gedrukte media de belangrijkste informatiebron."

'Ja-sticker'

Van Aarle zit ook in de Tilburgse gemeenteraad, voor Lokaal Tilburg. Volgens hem heeft de gemeente Tilburg er, met de invoering van een 'ja-sticker' aan bijgedragen dat de Tilburgse Koerier in de problemen kwam: "Vanaf 1 januari moeten we in Tilburg een 'ja-sticker' op de brievenbus plakken als we nog folders in de brievenbus willen hebben. Die folders waren voor de Koerier ook een inkomstenbron. En die droogde op."

Lokaal Tilburg gaat er vragen over stellen aan het gemeentebestuur. Voor Joost de Beer komt dat te laat. Toch ziet hij al licht aan de horizon: "Er is meer, het komt goed." Maar wat, dat weet hij nog niet. "Na veertig jaar ga ik eens aan iets anders denken dan krantenadvertenties en persberichten. Misschien word ik wel boswachter."