Zoektocht naar 'met cirkelzaag in stukken gezaagde' Johan van der Heyden levert niets op

De zoektocht van de politie in het Schelde-Rijnkanaal bij Sint Philipsland in Zeeland naar het lichaam of delen van de vermoorde loodgieter Johan van der Heyden heeft niks opgeleverd. Dat laat de politie vrijdag weten.

De politie was met vier duikers, twee boten en sonarapparatuur op zoek naar het lichaam 'of delen van het lichaam' van de vermiste Belgische loodgieter (56). De politie dacht dat zijn stoffelijke resten bij de brug naar Oud-Vossemeer of Sint-Philipsland in het water zijn gegooid. Dat bleek dinsdagavond 3 december in het tv-programma Opsporing Verzocht dat aandacht besteedde aan de vermissingszaak.

In totaal hielpen dertien mensen mee, zei een woordvoerder eerder op de dag. Het scheepvaartverkeer op het kanaal werd tijdelijk stilgelegd voor de zoekactie. Der politie stopte vrijdagmiddag rond halfvier met zoeken, waarna het scheepvaartverkeer weer op gang kwam.

Verdwijning

De vermiste loodgieter Johan van der Heyden uit Lint in België is na zijn verdwijning op 2 juni vermoedelijk dagenlang gegijzeld in zijn eigen bestelbus. Waarschijnlijk dachten de daders dat de Belg zeer vermogend was. Van der Heyden is volgens de politie met geweld om het leven gebracht.