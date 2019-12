'Benito van de Pas geeft niet thuis in beslissende set', einde WK voor Tilburgse darter

Net als in de eerste ronde speelde Benito van de Pas een spannende wedstrijd op het WK darts. In de tweede ronde trok de Tilburger in een beslissende set echter aan het kortste eind tegen Max Hopp. De Duitser won met 3-2 en daardoor is het WK voor Van de Pas klaar.

Van de Pas kwam op een 1-0 achterstand, dat kwam mede door het feit dat hij slechts iets meer dan 75 gemiddeld gooide. In de tweede set gooide hij meer dan dertien punten meer qua gemiddelde, bovendien was vijftig procent van zijn pogingen op een dubbel raak. Na de 1-1 kwam Van de Pas snel weer op een achterstand in sets, maar weer wist hij zich naast Hopp te knokken.

In de vijfde en beslissende set ging het echter compleet mis voor Van de Pas. Hopp, als 24ste geplaatst op dit wereldkampioenschap, won de set met 3-0 en pakte zo de winst. Van de Pas kwam in die set tot een gemiddelde van ruim 77. Hopp kon bovendien elke keer in relatieve rust de legs uitgooien, geen enkele keer eindigde Van de Pas onder de honderd punten.

Door de uitschakeling van Van de Pas is Michael van Gerwen de enige Brabander die nog in het toernooi zit. De regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld speelt zondagavond in de derde ronde tegen Ricky Evans.