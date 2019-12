Actie tegen burgemeester De Kok van Drimmelen met een vliegtuig én slecht beveiligde internetpoll

Boven Drimmelen cirkelde zaterdagmiddag een vliegtuig met de tekst ‘Wij geloven in Gert de Kok.nl’. Het is een reactie én een protest van het Bredase Project C, dat de gemeente Drimmelen niet mee wil werken aan de plannen voor legale wietkweek in een kassencomplex in Drimmelen. Gert de Kok is de burgemeester van de gemeente Drimmelen, die samen met ‘zijn’ gemeente op de korrel wordt genomen op de door Project C opgezette (actie)website. Op die website staan naast de argumenten om legale wietkweek wel in Drimmelen toe te laten, ook een heel makkelijk te manipuleren internetpoll.

Achter het Bredase Project C om legaal wiet te gaan kweken zitten naast advocaat Peter Schouten een huisarts, een politicus en een expert op het gebied van kassenbouw. Via de boodschap achter het vliegtuig, die verwijst naar een website, protesteren zij tegen het besluit van de gemeente Drimmelen om niet mee te werken aan een proef met legale wietkweek. Ook staat er een poll op de website met de oproep om een stem uit te brengen, voor of tegen de komst van een legale wietkwekerij.

“In een goede democratie hoort er ook veel macht bij de inwoners van Drimmelen zelf te liggen. Maak uw eigen keuze”, schrijven de initiatiefnemers op de website. “Laat u niet door bestuurders en politici op afstand voorschrijven wat goed en slechts is voor Drimmelen, wat goed en slecht is voor u.”

De poll is gericht op de inwoners van Drimmelen, maar iedereen kan (oneindig) meestemmen

Hoewel de poll op de website suggereert dat alleen inwoners van de gemeente Made Drimmelen een stem kunnen uitbrengen is de digitale praktijk totaal anders. Iedereen (uit heel Brabant/Nederland) kan een stem uitbrengen met een (vals) mailaccount en een willekeurige ingevulde (opgezochte) postcode uit de regio Made Drimmelen. En stemmen kan oneindig, .

Initiatiefnemers hekelen bestuurlijke werkwijze van de gemeente

“De wethouders en raadsleden van uw gemeente hebben niet met ons gesproken. We hebben hen niet eens mogen uitleggen wie we zijn en waar we voor staan. Daarom doen we dat wel op deze website”, luidt de indirecte oproep om de poll op de website in te vullen.

Twee of tien keer stemmen, zo moeilijk is dat niet

Een redacteur van Omroep Brabant heeft twee keer kunnen stemmen en theoretisch hadden we de poll oneindig kunnen beïnvloeden. Twee keer hebben we gestemd, met twee verschillende mailadressen en twee willekeurig verschillende opgezochte postcodes uit het gebied: Voor of tegen de komst van de wietkwekerij in Drimmelen was de vraag. Ter controle krijgen de stemmers een verificatienummer in hun mail, dat ze dan weer moeten invoeren op de website.

De ‘beveiliging’ van de poll is zeer makkelijk te omzeilen door het gebruik van een VPN-computertool, die op internet volop en gratis voorhanden zijn en simpel in gebruik. Bij het gebruik van zo'n tool denkt de website dat je van een ander IP-adres de poll invult.