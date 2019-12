'Wolf' bezorgt schapenhouders slapeloze nachten: 'De onrust is groot'

Iedere nacht rijdt hobby-schapenhouder Wout Verstraten (57) uit Boekel langs zijn kudde. Hij heeft zo'n vijftig schapen. "Ik schrik wakker van bezorgdheid. Dan ga ik toch maar even kijken, anders doe ik geen oog meer dicht." Krap een kilometer van zijn kudde, werden deze week drie schapen gedood. "Ik maak me heel veel zorgen."

Deze week dook dit filmpje op van iets wat op een wolf lijkt.

Wolf?

Het is nog altijd onduidelijk of het echt om een wolf gaat. Ook honden vallen zo nu en dan schapen aan. Om uitsluitsel te geven, is van de overleden dieren een DNA-monster genomen. Pas over een maand komt daar vanuit het lab meer duidelijkheid over. Ecoloog Johan Mees, verbonden aan Wolven in Nederland, durft nog geen harde uitspraken te doen. "Toch lijkt het wel waarschijnlijk."

En dus heeft schapenhouder Wout alvast maar maatregelen genomen. Vlak voor elke nacht, verplaatst hij een rood-wit gekleurd paaltje. "Wolven houden niet van veranderingen. Ik hoop ze zo af te schrikken."

'Grote onrust'

"De onrust is heel groot", merkt ook schapenhouder Mathee Kamp uit Aarle-Rixtel. "Iedere ochtend is het weer afwachten of mijn schapen nog leven. Sommigen zijn nog zwanger ook. Je moet er niet aan denken dat hen iets overkomt."



"Je voelt je echt machteloos", weet hij. "Je kunt bijna niets tegen de wolf doen. Een hoger hek kost voor een hobbyist als ik veel geld." En de schapen binnen zetten, wil hij niet. "Dat is niet goed voor de dieren. Ze hebben vrijheid nodig."



In deze video doen bezorgde schapenhouders hun verhaal.

'Dokters van de natuur'

Ondanks de schade, is deskundige Mees juist blij met de mogelijke komst van de wolf. "Een wolf hoort bij een volwaardig ecologische systeem. Ze hebben altijd in Brabant geleefd." Volgens hem biedt het dier een meerwaarde voor de natuur. "Het zijn de dokters van de natuur. Ze vangen de zieke en zwakke dieren. Ook houden ze de natuur gevarieerd."



De wolf is een beschermde diersoort. Voor schapenhouders zit er daarom weinig anders op dan afwachten en hopen dat het goed gaat. Slachtoffers van de wolf worden door de provincie financieel gecompenseerd.



