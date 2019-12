Badr Hari (l) en Rico Verhoeven (r) kijken elkaar in de ogen. (Foto: ANP)

ARNHEM -

Rico Verhoeven en Badr Hari gaan over een paar uur de strijd met elkaar aan in het GelreDome in Arnhem. Veel fans zijn er al vroeg bij. Onze verslaggeefster Ilse Schoenmakers wacht ze op. Kijk hieronder mee met de livestream.