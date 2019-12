Kickboks-clash van het jaar: Rico Verhoeven en Badr Hari zijn er klaar voor

Bekijk hieronder de staredown nog eens terug:

Het gevecht van drie jaar geleden eindigde in een anticlimax omdat Badr Hari in de tweede ronde geblesseerd moest opgeven. Voor dit nieuwe gevecht ging Verhoeven vier maanden lang in trainingskamp. “Ik zit er echt supergoed in", vertelde hij eind november. "Ik ben heel tevreden over hoe de voorbereiding is gelopen en hoe ik er lichamelijk voor sta.”

Voor de sportstudenten van het Johan Cruyff College in Roosendaal is het echter geen uitgemaakte zaak dat de kickbokser uit Halsteren zaterdag zijn wereldtitel behoudt. Op het Cruyff College bleken de meningen deze week verdeeld. "Rico is de puntenbokser, Badr is sterker."