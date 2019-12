Weer auto en busje in vlammen op in Oss, dit keer op parkeerplaats van theater

In Oss zijn zaterdagavond weer een auto en busje in vlammen opgegaan. De voertuigen stonden op de parkeerplaats van Theater De Lievekamp aan de Raadhuishof.

De auto en het busje vlogen rond kwart voor acht in brand. Via Burgernet werd snel daarna een melding verstuurd. Mensen die iets verdachts zagen of tips hadden, werd gevraagd 112 te bellen.

Onderzoek

De oorzaak van de brand is onbekend. De politie doet onderzoek. Agenten hebben de omgeving afgezet met linten.

Oss heeft al langere tijd te maken met autobranden. In veel gevallen is er sprake van brandstichting. De politie heeft daarom een speciale website gemaakt. Daar wordt informatie op gedeeld en inwoners om hulp gevraagd bij het opsporen van de dader(s).

