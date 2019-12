Zwaargewonde man in auto langs A58 bij Tilburg, bestuurder op vluchtstrook aangehouden

In een auto langs de A58 bij Tilburg heeft de politie zaterdagavond een zwaargewonde man gevonden. De agenten waren gewaarschuwd door langsrijdende automobilisten. Die zagen de auto in de berm staan en ze zagen ook een man over de vluchtstrook lopen.

De man die over de vluchtstrook liep, was de bestuurder van de auto. Hij is opgepakt, De zwaargewonde bijrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt rekening gehouden met een geweldsmisdrijf.

In beslag genomen

De auto is door een bergingsbedrijf getakeld en door de politie in beslag genomen voor onderzoek.