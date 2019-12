Belgische man (25) opgepakt na mysterieuze vondst zwaargewonde in auto

De politie heeft zaterdagavond een 25-jarige Belg opgepakt, nadat een 59-jarige landgenoot zwaargewond in een auto was gevonden op de A58 bij Tilburg. Omdat de verwondingen van het slachtoffer niet duiden op een verkeersongeluk, zit de 25-jarige vast voor mogelijke betrokkenheid.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen over een Belgische auto, een bruine Nissan Qashqai, die langs de A58 in de berm stond. In de auto troffen agenten de gewonde man aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Even verderop liep de andere Belgische man over de vluchtstrook. Het was de bestuurder van de auto. Hij kon geen duidelijke verklaring geven over de verwondingen van de man in de auto.

Vermoed wordt dat beide mannen diezelfde avond in Tilburg zijn geweest. De politie vraagt getuigen zich te melden, via telefoonnummer 0900 - 8844. Anoniem kan ook: 0800 - 7000.