Zwaargewonde man in auto langs A58 bij Tilburg, man op vluchtstrook aangehouden

De auto in de berm langs de A58 viel langsrijdende automobilisten op. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG -

In een auto langs de A58 bij Tilburg heeft de politie zaterdagavond een zwaargewonde man gevonden. De agenten waren gewaarschuwd door langsrijdende automobilisten. Die zagen de auto in de berm staan en een man over de vluchtstrook lopen.