Brand bij scoutinggebouw in Oss: 'De leden zijn erg onder de indruk'

De schade aan de blokhut in Oss is aanzienlijk. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

Een brand heeft zaterdagnacht flinke schade veroorzaakt bij een blokhut van scoutinggroep Dr. Saal van Zwanenberg aan de Pattonstraat in Oss. Het vuur werd rond halfzes ontdekt.

Volgens een ooggetuige lijkt de brand buiten ontstaan te zijn en is het vuur daarna overgeslagen op het houten gebouw van de scoutinggroep. "De schade is groot."

Poolshoogte

Leden van de scoutinggroep waren al voordat de brandweer aankwam bezig met het blussen van het vuur.

Meerdere oudere leden van de scoutinggroep kwamen 's nachts poolshoogte nemen. "Die waren erg onder de indruk", laat de ooggetuige weten.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Auto en busje

Zaterdagavond was het ook al raak in Oss. Toen gingen op de parkeerplaats van theater De Lievekamp aan het Raadhuishof een auto en een busje in vlammen op.

Oss heeft al langere tijd te maken met branden. In veel gevallen is er sprake van brandstichting. De politie heeft daarom een speciale website gemaakt. Daar wordt informatie op gedeeld en inwoners om hulp gevraagd bij het opsporen van de dader(s).

