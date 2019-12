De kickbokswedstrijd van de eeuw tussen Rico Verhoeven en Badr Hari in negen foto's

Het was de tweede keer in drie jaar tijd dat de twee tegenover elkaar stonden. In het Duitse Oberhausen moest Hari ook opgeven, toen met een armblessure. Daarom kreeg de wedstrijd van zaterdagavond de titel 'unfinished business'.

Rico Verhoeven rende naar de ring voor de clash met Badr Hari. (Foto: ANP)

In de Gelredome keken 31.000 toeschouwers naar de wedstrijd. Nooit eerder kwamen er in Nederland zoveel mensen naar een voetbalstadion voor een kickbokswedstrijd tussen twee zwaargewichten. Miljoenen mensen in liefst 180 landen keken op televisie mee. In Nederland alleen al keken 3,5 miljoen mensen naar het duel.

Rico Verhoeven raakt Badr Hari met een trap. (Foto: ANP)

Hari begon het gevecht sterk en hij sloeg Verhoeven na een kleine anderhalve minuut tegen de grond. De wereldkampioen uit Halsteren kreeg acht tellen. In de tweede ronde herstelde Verhoeven zich. De kansen leken wat te keren en Hari leek vermoeid te raken. Maar in de derde ronde bezorgde hij Verhoeven nog een keer acht tellen.

Rico Verhoeven deelt een flinke tik uit aan Badr Hari. (Foto: ANP)

Het ging mis toen Hari probeerde Verhoeven te raken met een hoge trap. Hij greep toen hij op het canvas terechtkwam naar zijn enkel en barstte in tranen uit. Hij moest opgeven.

Na deze trap ging het mis met Badr Hari. (Foto: ANP)

Verhoeven prolongeerde zo zijn wereldtitel. De kickbokser uit Halsteren is nu al ruim vijf jaar wereldkampioen.

Badr Hari komt na zijn blessure niet meer overeind. (Foto: ANP)

Verhoeven heeft naar eigen zeggen opnieuw gemengde gevoelens overgehouden aan zijn zege. "Ik maakte twee fouten en stond achter. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet had gewonnen", benadrukte Verhoeven aan het ANP. "De wedstrijd was nog niet afgelopen. We zitten hier in een voetbalstadion. In het voetbal kan je ook met 3-0 voorstaan en met 3-4 verliezen."

Rico Verhoeven en Badr Hari omhelzen elkaar na de clash. (Foto: ANP)

Hij erkende dat het tweede gevecht met Hari opnieuw vragen heeft opgeroepen. Want wie is nu de sterkste? "Eigenlijk is het weer 'unfinished business'", knikte hij na de wedstrijd. "Ik wil best nog een keer tegen Hari vechten."

De trieste aftocht van Badr Hari. (Foto: ANP)

Dat Hari het duel moest opgeven sucks a lot, laat Verhoeven weten op Instagram. "Ik was nog nooit zo dicht bij een nederlaag. Twee keer knocked down! Ik was zo teleurgesteld in mezelf! Maar tegelijkertijd neem ik mijn hoed af voor Badr. Hij gaf de fans waar ze op wachtten: vuurwerk en een echt gevecht."

LEES OOK:

Rico Verhoeven wint titanenstrijd na gebroken arm Badr Hari

Rico Verhoeven blijft wereldkampioen nadat Badr Hari geblesseerd moet opgeven