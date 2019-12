Scoutingleden en buurtbewoners redden clubgebouw in Oss, brand lijkt aangestoken [VIDEO]

OSS -

Clubleden timmeren zondag het clubgebouw van scoutinggroep Dr. Saal van Zwanenberg in Oss dicht. Een deel van het gebouw heeft flinke schade door een brand die een paar uur eerder ontstond. Wouter van der Sanden, voorzitter van de scoutinggroep, staat verbijsterd te kijken. ''Er was hier niemand en we hadden geen activiteit. Ik vind het gek als hier spontaan brand heeft kunnen ontstaan.''