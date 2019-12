Opnieuw jongen gewond door illegaal zwaar vuurwerk in Dongen

Een jongen van 17 is in Dongen gewond geraakt door illegaal zwaar vuurwerk. Dit gebeurde vrijdag. Het slachtoffer raakte lichtgewond toen hij vuurwerk aan het afsteken was. Hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie. Het is onduidelijk hoe het nu met de jongen gaat.

Het slachtoffer was met een groepje vuurwerk aan het afsteken. Al snel bleek dat het illegale vuurwerk van een van de jongens was. Onderzoek leidde vervolgens zondag tot de vondst van in totaal negen kilo illegaal vuurwerk. Het gaat onder meer om 29 mortierbommen, ook wel shells genoemd, en Cobra’s. Dit vuurwerk is in beslag genomen.

“Gelukkig is dit vuurwerk van de straat”, aldus de politie. Een woordvoerder laat maandagochtend weten dat er nog niemand is aangehouden.

Niet de eerste keer

Eind november raakte in Dongen ook al een jongen gewond toen hij samen met twee vrienden zwaar vuurwerk afstak. Dit slachtoffer van vijftien raakte zwaargewond.

