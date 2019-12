Schoonmaker spuit hakenkruizen van flat: 'Voor kerst is alles eraf'

Volgens de schoonmaker is er een 'stevige verf' gebruikt en lukte het niet om de rode hakenkruizen met alleen een hogedrukreiniger eraf te spuiten. "Ik heb nu graffiti-remover gebruikt. Dat laat ik even inwerken. Daarna spuit ik de verf er alsnog af", zegt Bobby van Haaren van Basiq Cleaning.

"Ik heb nog nooit zo veel hakenkruizen gezien", vertelt Bobby. De eigenaar van het pand gaf maandagochtend al aan dat hij hoopt dat alle bekladdingen voor Kerstmis van het gebouw af zijn. Dat lijkt zeker te lukken. Alle kruizen zullen met een uurtje verwijderd zijn.

Vandalisme of bewuste actie?

Bewoners noemen de hakenkruizen 'schandalig'. Een buurman zei maandagochtend dat er veel onenigheid in de flat is. "Er is hier veel rottigheid. Drugsgebruik, illegale praktijken." Maar of het hier gaat om vandalisme of een bewuste actie, is niet duidelijk. Wel valt op dat er op andere gebouwen in de buurt geen hakenkruizen staan.

Er is nog niemand aangehouden voor het spuiten van de hakenkruizen. De eigenaar van het pand gaat aangifte doen.