Prikklok moest wijken voor flexibele werkplek: Interpolis was pionier van het 'nieuwe werken'

"Welkom op mijn vlek", zegt De Bont, als we achter hem aan lopen op de zevende etage van de Interpolis-toren. Het rode gebouw is een blikvanger aan de Spoorlaan, iedere Tilburger kent het wel.

"Wij hebben een vlek in plaats van een plek", lacht De Bont. "Dit is mijn thuisbasis in het gebouw. "Hier heb ik mijn locker en een la in de kast. En hier zoek ik ergens een plek."

Zo vlak voor de feestdagen is er plek zat. "Maar kom hier niet op een normale dinsdag", waarschuwt De Bont. "Dan zit het hier echt vol." Een enkele keer moet hij uitwijken, maar dat vindt hij geen punt. "Want ik kan overal aan de slag en er zijn overal leuke collega's."

Geen enkele werknemer heeft bij Interpolis een vaste plek.

Carbonpapier

Sinds 1980 werkt Peter de Bont voor Interpolis, als bedrijfsjurist. Hij kent ook het vorige pand, aan de Conservatoriumlaan. "De afdelingen waren als lange

pijpen. Met schotten werden ze afgebakend. Iedereen had zijn vaste bureau. En vooraan zat de leidinggevende. Die overzag in één blik wie er wel en niet was. Je liep dus altijd langs de leidinggevende de afdeling op. Zo ging dat in de tijd van carbonpapier en typemachines."

Het oude pand aan de Conservatoriumlaan (foto: Interpolis).

In de jaren negentig kwam de grote overgang. Dat was ook de tijd waarin René Voets bij Interpolis kwam. Hij is nu lid van de directie. Ook hij heeft geen eigen werkplek. En dat vindt hij prima: "Daar waar het gebeurt, moet je zijn. We hebben hierdoor veel meer flexibiliteit. Natuurlijk was het in het begin wennen. Maar nu is iedereen er blij mee. Ons ziekteverzuim is een stuk lager dan gemiddeld."

Prikklok

“We gingen uit van vertrouwen”, vult de Bont aan. ”De prikklok werd afgeschaft. En nu kon je komen en gaan wanneer je wilde." De Bont vond het prachtig. Vandaag werkt hij in 'de cockpit'. Een eigen plekje, tussen vier muren, om geconcentreerd te kunnen werken. "Ik kan de deur ook dichtdoen. Een glazen deur, dus iedereen kan me zien zitten. Maar de code is dan: liefst niet storen."

Na veertig jaar vindt De Bont het welletjes, dus volgend jaar gaat hij met pensioen. Hij kijkt dan tevreden terug op zijn werkzame leven. "Ik heb mooie dingen bereikt. Ik herinner me een geval toen ik schadeclaims moest afhandelen. Door schuld van een van de werknemers werd door brand een bedrijf verwoest. Een gezond bedrijf. Als puntje bij paaltje kwam, hoefden we dat niet uit te keren. Maar dan zouden we vijftien werknemers op straat zetten. Daar hebben we een regeling getroffen. Het ging niet zonder slag of stoot, maar dat bedrijf hebben we kunnen redden."

Kantoorruimte van Interpolis in het vorige pand, aan de Conservatoriumlaan in Tilburg. (foto: Interpolis)

Geschiedenis

Interpolis is in 1969 ontstaan uit een fusie van levensverzekeringsmaatschappij BTL en vier andere schadeverzekeringsmaatschappijen. In 1969 richtte Interpolis ook samen met de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank - een voorganger van de Rabobank - de financieringsmaatschappij De Lage Landen op. Deze organisatie is nog altijd onderdeel van de Rabobank.

Hierna volgden drie fusies; met Hagelunie (1972), De Twaalf Gewesten (1985) en Sterpolis (1993). In 1990 verwierf de Rabobank bijna alle aandelen van Interpolis.

In 2005 fuseerde Interpolis met Achmea. De Rabobank bezit nog 29 procent van de aandelen van Achmea. Door deze fusie behoort Interpolis tot de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Bij Achmea werken 13.500 mensen. 1500 daarvan werken voor Interpolis.