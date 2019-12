Bart schrikt ervan hoe jong de jongens zijn, die hem mishandelden omdat hij homo is

Hij had al gezien dat het jonge jongens waren, die hem vorige week sloegen en schopten omdat hij homo is. Maar toch is Bart Janssen geschokt dat de daders volgens de politie jongens van 12 tot 14 jaar zijn. Bart werd vorige week woensdag mishandeld toen hij uit de Jumbo in winkelcentrum WoensXL in Eindhoven kwam. De jongens vroegen of hij homo is. Toen hij 'ja' zei, kreeg hij klappen.

Bart heeft nog kneuzingen aan zijn been door de mishandeling. Hij loopt moeilijk. Ook mentaal heeft hij een flinke klap overgehouden aan de mishandeling. Zo durft hij 's avonds de straat niet meer op. Omdat hij slecht ter been is, was de wandeling van zijn flatje naar de Jumbo vaak een uitje. Maar nu blijft hij liever veilig binnen.

Ook zegt hij dat hij zich voortaan wel twee keer bedenkt voordat hij 'ja' antwoordt als een onbekende vraagt of hij homo is met Ja te beantwoorden. Al valt hem dat zwaar: "Want dat is wat ik ben."

Opvoeding

Bart zegt dat zijn belagers Marokkaans spraken: "Mijn moeder heeft een Marokkaanse vriendin. Ik herken de taal."

Hij hoopt dat de daders als ze gepakt worden, een lesje krijgen in onze cultuur en normen en waarden. "Ze hoeven van mij verder niet gestraft te worden. Maar in hun cultuur zijn thuis de ouders de baas, maar op straat zijn zij dat en dat is niet goed". Bart is er van overtuigd dat de mishandeling voortkomt uit homohaat.

