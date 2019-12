FC Den Bosch-voorzitter positief na rumoerig jaar: 'We maken er een betere en prettigere club van'

Aanleiding voor deze bijeenkomst waren de gebeurtenissen op 17 november in Den Bosch. Die dag waren er spanningen tijdens de sinterklaasintocht en later die middag liep de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-Excelsior volledig uit de hand.

Vanwege kwetsende spreekkoren richting de donkere Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd en volgde er nationaal en internationaal verontwaardiging. Het kabinet en de KNVB kondigden versneld maatregelen aan tegen racisme op en rond de voetbalvelden.

Nederig en kwetsbaar

Tijdens die hectische dagen stelde Schouten zich namens FC Den Bosch nederig, kwetsbaar en constructief op en vroeg hij hardop om hulp om gezamenlijk dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Een paar dagen voor het eind van dit rumoerige jaar van zijn club denkt hij dat FC Den Bosch goed op weg is, zo vertelde hij op de Parade.

"Er is veel gedaan door de club. Ook de supporters hebben zich van hun goede kant laten zien door afstand te nemen van wat er gebeurd is en te proberen herhaling te voorkomen. Daarnaast hebben we veel handreikingen gekregen. Schouder aan schouder zijn we nu bezig om van FC Den Bosch een betere en prettigere club te maken. En misschien ook wel de stad en omgeving een beetje mooier."

Jan-Hein Schouten vertelde het verhaal met zichtbaar enthousiasme. Nog maar een paar weken nadat zijn club en hijzelf door de mangel werden gehaald, lijkt er een nieuw elan te zijn ontstaan.

'De supporters hebben het begrepen'

"Ik heb de afgelopen tijd inderdaad enorm veel energie gekregen. Nadat we weer zijn gaan opbouwen, denk ik dat de club er nu beter voor staat dan ervoor. De supporters hebben de boodschap begrepen en opgepakt. Je ziet op meer fronten dat er behoefte is aan een nieuwe start. Hier ligt een kans en ik geloof er helemaal in dat we gaan slagen."

Zijn verhaal werd aangehoord door vertegenwoordigers van onder meer het COC, maar ook de Rotary, de Kerkenraad en het Bevrijdingsfestival. Die laatste organisatie wil tijdens de komende editie FC Den Bosch betrekken bij activiteiten waarbij ook 'nieuwe Bosschenaren' deelnemen.

"Ik vind het fantastisch hoe we elkaar hebben weten te vinden", reageert Schouten. "Ik voel me niet alleen en de club voelt zich niet alleen. Wij hebben hulp gevraagd en gekregen, maar we krijgen ook vragen of wij een handje kunnen helpen. Zoals hier deze avond door het COC. Natuurlijk willen we meehelpen."

'Samenleven is een werkwoord'

Zo lijkt FC Den Bosch deze avond steeds meer op een club waar alle geledingen van de Bossche samenleving samenkomen in plaats van het zorgenkind van de stad dat zich steeds weer in de problemen weet te manoeuvreren,. Dat stelt ook burgemeester Jack Mikkers vast.

"Die club hoort bij de stad en draagt dit gevoel ook uit. Daarbij kan de club van anderen leren, maar wij ook van de club. Wat mij betreft is 'samenleven' een werkwoord. Dit moeten we echt met elkaar doen. Dat lijkt me dan ook een mooie boodschap voor 2020, dat we hier in alle geledingen beter in gaan slagen."