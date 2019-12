Vuurwerkslachtoffers Den Bosch zijn mannen van 32: ‘Voor twee kwartjes heb je een vuurwerkbril’

Het vuurwerk werd rond elf uur afgestoken in een voetbalkooi aan de Zesde Haren in Den Bosch. De twee slachtoffers zouden gewond zijn geraakt in het gezicht. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. De slachtoffers zijn met ambulances naar het Oogziekenhuis in Rotterdam gebracht, gespecialiseerd in oogheelkunde.

Beetje dom

"In eerste instantie hoorde ik een harde knal", vertelt een buurtbewoner. "Daarna even niks... Wij zaten tv te kijken en toen hoorden we ineens een helikopter." Toen hij de hond ging uitlaten, zag hij op de hoek van de straat een ambulance staan. "Toen vertelde een buurjongen me wat er gebeurd was."

Hij vindt het 'wel een beetje dom van die jongens'. "Het is natuurlijk erg wat er gebeurd is, zoiets wens je niemand toe. Ik denk dat het illegaal vuurwerk was. Dat is gewoon gevaarlijk. Je kunt voor twee kwartjes een vuurwerkbrilletje kopen. Dat is een stuk veiliger."

Volgens hem valt de vuurwerkoverlast in de buurt op zich mee. "Je hoort wel af en toe een knal, maar het is de afgelopen jaren erger geweest."

'Heel anders dan die rotjes vroeger'

Een vrouw die haar hond uitlaat, vertelt dat de voetbalkooi 's avonds een ontmoetingsplek is voor jongeren. "Met name in de zomer, maar ook 's winters. Dan zitten ze op een bankje. "

Volgens haar zijn ze al sinds november bezig met het afsteken van vuurwerk. "Tja, kinderen, hè... Ik heb ze zelf ook gehad. Er geldt een verbod, maar dat handhaven lijkt me moeilijk. Als ze dat vuurwerk hier in de straat afsteken, schrik ik wel. Want die knallen zijn zo erg... Heel wat anders dan die rotjes van vroeger."

Maar ook zij geeft aan dat het 'in de regel rustig is in de straat'. "Wat maandagavond gebeurde, vind ik heel erg voor die jongens en hun ouders. Zeker als ze hun oog verliezen..."

