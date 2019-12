Fietsster (20) in kritieke toestand na ongeluk Tilburg, politie zoekt getuigen

De fietsster werd aangereden op de Langendijk in Tilburg (foto: Jeroen Stuve).

TILBURG -

De politie heeft nog geen goed beeld over het ongeluk op de Langendijk in Tilburg waarbij maandagochtend een fietsster gereanimeerd moest worden. Daarom wordt gezocht naar getuigen en automobilisten die daar rond half zeven reden. Het 20-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.