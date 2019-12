Mishandelde homoseksuele Bart gevraagd als eregast op gayfeest Eindhoven

De vorige week mishandelde Bart Janssen is met zijn partner uitgenodigd als eregast op een nieuw gayfeest in Eindhoven. De organisator is zo geschokt door het verhaal over de mishandeling van de homoseksuele man dat hij hem vroeg voor het feest en ook gratis vervoer aanbood. Bart werd geschopt en geslagen door jongeren van 12 tot 15 oud jaar toen hij bij de Jumbo-supermarkt in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven liep. Dat gebeurde nadat de man bevestigend antwoord had gegeven op de vraag of hij homo is.

Organisator Johan van het gayfeest, dat op 18 januari in bioscoop LAB 1 in Eindhoven wordt gehouden, wil Bart en zijn partner in het zonnetje zetten. Of Bart op de uitnodiging ingaat, is nog niet bekend, maar hij vindt het wel heel aardig dat hij is uitgenodigd. Sinds de mishandeling durft hij 's avonds de straat niet meer op te gaan. Juist daarom lijkt het de organisatie leuk als Bart komt feesten.

Niets te doen

Het nieuwe gayfeest moet een soort eigentijdse versie worden van de Danssalon, een discotheek die in het verleden razend populair was onder gays, maar die al lang niet meer bestaat. "Er is voor homo's bijna niets te doen in de regio Eindhoven, je hebt De Regenboog op het Stratumseind en nog een kleine discotheek, maar voor grote feesten moet je naar Amsterdam of Antwerpen", zegt Johan. Daar moet het nieuwe evenement verandering in gaan brengen. Als het een succes wordt, zal het evenement vaker worden gehouden in Eindhoven.