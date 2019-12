Brug vol jassen voor een warme kerst in Den Bosch

De brug vol jassen is een initiatief van Laura Pijnenborgh. "Ik heb mensen in Den Bosch gevraagd hun oude winterjas aan de brug te hangen voor mensen die geen warme jas hebben, zoals daklozen en vluchtelingen. Die mogen er gratis eentje meenemen."

Het idee om jassen op te hangen voor mensen die ze goed kunnen gebruiken, is jaren geleden ontstaan in Londen. Daarna ging het initiatief de hele wereld over. Laura legt uit: "Toen ik over de Hinthamerbrug fietste, dacht ik: dat kunnen we in Den Bosch toch ook doen?"

Hartverwarmend

Veel Bosschenaren gaven gehoor aan de oproep. Er werden zo'n vijftig winterjassen op de brug achtergelaten. Dinsdagmiddag hingen er nog maar twintig. Dat betekent dat al meer dan de helft van de jassen van eigenaar is gewisseld. Veel Bosschenaren vinden het initiatief van Laura hartverwarmend.

Bekijk hier hoe mensen reageren als ze al die jassen op de brug zien hangen:

Klein cadeautje

Het enige minpuntje is de regen van de afgelopen dagen. Laura: "Ik heb net even gevoeld, maar de binnenkant van de meeste jassen is gelukkig nog droog. Dat is fijn. En sommige mensen hebben hun jas in een plastic zak aan de brug gehangen, dan blijven ze sowieso droog."

Ook zijn er mensen die een kerstkaartje aan de jas hebben gehangen of een klein cadeautje in een van de zakken hebben gestopt. Laura: "Dat vind ik echt hartverwarmend. Zo wordt het letterlijk en figuurlijk een warme kerst."