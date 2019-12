Kersthuisjesrage bereikt kookpunt bij Marion in Goirle: 'Nog nooit zoiets meegemaakt'

Op de trap liggen de zakjes voor de verzamelaars klaar. Man en kinderen zijn het huis uit gevlucht. Als de bel gaat, snelt Marion naar de deur en pakt ze het zakje met de ontbrekende huisjes. Of een kerstboom. Want vooral die missen nog veel verzamelaars. En de rijtjeshuisjes zijn ook in trek.

Hype

"Dit is de grootste hype die ik tot nu toe, met welke spaaractie ook, heb meegemaakt." En Marion snapt wel waarom: "Ik zag die dingen en m'n kleinkinderen hadden ze nog niet eens gezien. Ik dacht: die wil ik! Ik vond 't meteen helemaal leuk."

De kersthuisjesverzameling van Marion.

'Zegelvrouwtje'

Marion heeft het verzamelen van geen vreemde. Haar moeder begon ermee. "Zij stond bekend als 'het zegelvrouwtje' van Goirle. Elke keer als er een actie kwam en mensen hadden zegels over of tekort, belde mijn moeder de telefoonklapper af om mensen te vragen of ze voor haar nog iets hadden en of ze voor iemand nog iets kon betekenen. Vlak voor ze stierf, zei ze: ik wil dat jij dit van me overneemt."

De telefoonklapper maakte plaats voor Facebook. Wel zo handig. Op bepaalde tijden zijn verzamelaars bij Marion welkom om te ruilen. Ze vaart er zelf wel bij, want prominent in de woonkamer staat een compleet AH kerstdorp. "Er staan zelfs een extra molentje en een extra kerstboompje bij. Maar het zijn in principe 45 huisjes om te sparen. Voor mijn laatste huisje is zelfs een mevrouw uit België naar hier gekomen om dat bij mij te brengen. Echt geweldig", lacht Marion.

De Suske en Wiske-beeldjes van Marion.

Suske en Wiske

Verzamelen, ze kan er geen genoeg van krijgen. In de vitrine in de woonkamer pronken beeldjes van Suske en Wiske-poppetjes van eerdere spaaracties. En aan de muur prijkt een collectie magneten. Die is zo ver uitgedijd dat ze ook in het trapgat hangen.

Waarom al dat verzamelen? Marion zou het niet weten. "Dat vraagt mijn man zich ook heel dikwijls af", lacht ze. "En vooral mijn kinderen: waarom? Waarom? Wij moeten straks alles opruimen, zeggen ze dan. Nou, dan hoop ik maar dat ik er nog heel lang ben, zodat je voorlopig nog niks op hoeft te ruimen."