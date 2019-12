Weer sloopauto in de fik in Veen, vierde in deze maand

VEEN -

Het was op kerstavond opnieuw raak in Veen. Op de Witboomstraat werd een sloopauto in brand gestoken. De kruising in het dorp staat bekend om dit soort taferelen. Het was volgens omstanders alweer de vierde sloopauto deze maand die in de fik werd gestoken. Nu gebeurde het iets voor elf uur. Tientallen omstanders stonden te kijken.