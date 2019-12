Opnieuw gaat auto in vlammen op in Oss

Weer gaat auto in vlammen op in Oss. (Foto: Charles Mallo/SQ Vision)

Een auto is woensdagavond uitgebrand aan De Achterom in Oss. De wagen die ernaast geparkeerd stond, raakte zwaar beschadigd.

Rond tien voor zeven werd de brandweer gealarmeerd. De brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging.

Vaak autobranden in Oss

Dit jaar zijn al meer dan vijftig auto's uitgebrand in Oss. De laatste autobrand dateert van 21 december. Toen was het raak op de parkeerplaats van Theater De Lievekamp aan de Raadhuishof.

Vanwege de vele autobranden lanceerde de politie een speciale site. Daar wordt informatie gedeeld en inwoners om hulp gevraagd. Omdat wordt vermoed dat de meeste branden zijn aangestoken, deelt de politie ook een daderprofiel. Het zou (kunnen) gaan om een man tussen de 20 en 35 jaar oud, die alleen en impulsief handelt.