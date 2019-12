Dramatische kerst voor restaurant De Pelgrim, brand na drukke eerste kerstdag

Na een geslaagde kerstavond brak er brand uit in restaurant De Pelgrim. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties)

Een geslaagde eerste kerstdag eindigde bij restaurant De Pelgrim in Mariahout in een drama. Een brand verwoestte de keuken en het restaurantgedeelte van De Pelgrim. Er raakte niemand gewond.

Het restaurant had een drukke eerste kerstdag gehad. Na sluiting zat het personeel nog na te praten toen de brand in de keuken werd ontdekt. Het personeel kon het pand zelf ontruimen en de brandweer oproepen. Ondanks het snelle ingrijpen is de schade groot. De keuken en het restaurantgedeelte raakten door de brand zwaar beschadigd.

Bij de brand kwam veel rook vrij en de doorgaande weg door Mariahout werd afgesloten. Ondanks het tijdstip trok de brand veel bekijks. De brandweer kon wel voorkomen dat het voorste en achterste deel van het pand uitbranden.

Het restaurant heeft via social media laten weten dat het de komende dagen niet meer opengaat en dat er dus op tweede kerstdag niet gegeten kan worden.