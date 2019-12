91-jarige vrouw overleden nadat ze was aangereden door een fietsster in Roosendaal

De 91-jarige vrouw die vorige week donderdag zwaargewond raakte bij een aanrijding met een fietsster is woensdag in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De politie is nog steeds op zoek naar de fietsster, die na de aanrijding doorreed.

Het ongeluk gebeurde bij het busstation aan de Hendrik Gerard Dirckxstraat in Roosendaal.

LEES OOK: 91-jarige met rollator aangereden door fietser, slachtoffer zwaargewond achtergelaten in Roosendaal

De bejaarde vrouw stak, met een boodschappentrolley aan de hand, het fietspad over. Daarbij werd ze aangereden door de fietsster, waarna ze viel. Het zwaargewonde slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze op eerste kerstdag aan haar verwondingen overleden.

De fietsster ging ervandoor zonder haar gegevens achter te laten. Ze fietste volgen de politie verder in de richting van het station. Volgens de politie gaat het om een oudere, blanke vrouw. Ze droeg blauwe jas en een rood regenkapje. Volgens omstanders is de vrouw na de aanrijding even blijven staan en is vervolgens weggereden.

De politie vraagt getuigen van het ongeluk zich te melden.