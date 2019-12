Tygo heeft meer dan 7000 knuffels die hij tijdens een ijshockeywedstrijd op het ijs gaat gooien

Tygo vertelt over de 7000 knuffels die hij heeft ingezameld voor de Teddy Toss

De afgelopen maanden verzamelde het ventje van tien, duizenden knuffels. In Amerika en Canada is het gebruikelijk om tijdens de feestdagen knuffels op de ijshockeybaan te gooien zodra de thuisploeg scoort. Dat noemen ze de 'Teddy Toss'. Helaas doet de favoriete club van Tygo, de Eindhoven Kemphanen hier niet aan mee en daarom wijkt hij uit naar Geleen waar ze wel een Teddy Toss organiseren.

Het grootste deel van de knuffels wordt verkocht en de opbrengst gaat naar KiKa voor kinderen met kanker. Een klein deel wordt persoonlijk door de ijshockeyers bezorgd bij kinderen die in het ziekenhuis liggen.

Drie jaar geleden maakte ijshockey-fan Tygo voor het eerst een Teddy Toss mee. Tygo raakte geïnspireerd. Vorig jaar haalde hij al 1400 knuffels op om in Geleen op het ijs te gooien. Dit jaar heeft hij zichzelf overtroffen met een verzameling van meer dan 7000 knuffels.

Tijdens het gooien van de knuffels krijgt hij onder meer hulp van zijn vader Dennis. Die croste de afgelopen maanden de halve provincie door om knuffels op te halen. Inmiddels ligt de zolder van vader en zoon helemaal vol zachte pluizenbollen. "Maar er is nog plaats voor meer", zegt Tygo.

Voordat ze naar het zuiden afreizen staan vader en zoon zondagmorgen nog op de Markt in Someren. "Iedereen die knuffels kan missen is welkom om ze aan ons af te geven. We vertrekken om één uur", zegt Tygo enthousiast. Zelf heeft hij nooit getwijfeld om een knuffel te houden. "Ik heb geen knuffels meer, ik ben al tien." Hij overweegt wel om er nog een knuffel van zijn zusje van acht bij te doen. "Alleen weet zij dat nog niet", grinnikt hij.